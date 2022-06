BASEBALL Coppa dei Campioni: Amsterdam batte San Marino 13 a 9 e conquista la finale Alla squadra di Doriano Bindi non bastano 15 valide e un fuoricampo da due punti di Federico Celli

Si ferma in semifinale l'avventura del San Marino in Coppa dei Campioni. La squadra di Doriano Bindi è stata battuta per 13 a 9 da Amsterdam, al termine di una partita che ha visto gli olandesi sempre avanti nel punteggio. Decisiva la prima ripresa con Amsterdam che mette a segno 4 punti e costringe i Titani ad inseguire. San Marino pareggia il conto con 4 punti al terzo inning ma subisce la reazione olandese che allunga con altri 3 punti nella parte bassa della terza ripresa. Amsterdam ipoteca la vittoria e l'accesso in finale con un punto al 5° e cinque punti alla sesta ripresa. Inutile il tentativo di rimonta del San Marino che segna 2 punti al settimo e 3 all'ottava ripresa. Per gli olandesi devastante il catcher Loopstok, autore di due doppi e due fuoricampo. In casa sammarinese tre valide per Batista, due per Celli con fuoricampo. Finisce 13 a 9. Amsterdam in finale contro la vincente di Parma e Bonn Capitals.

