BASEBALL Coppa dei Campioni: San Marino in semifinale, alle 15 la sfida con Amsterdam La squadra di Doriano Bindi viene battuta per 8 a 7 da Rotterdam ma si qualifica per la semifinale della rassegna continentale.

Coppa dei Campioni: San Marino in semifinale, alle 15 la sfida con Amsterdam.

Dopo la vittoria per 6 a 4 contro i tedeschi del Bonn, il San Marino Baseball viene battuto per 8 a 7 nel recupero della gara con gli olandesi del Neptunus Rotterdam, partita che era stata interrotta martedì a causa della pioggia. Una sconfitta indolore per la squadra di Doriano Bindi che si qualifica ugualmente per la semifinale della Coppa dei campioni. Alle 15 San Marino affronterà Amsterdam mentre nell'altra semifinale Parma sfiderà i padroni di casa del Bonn Capitals.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: