Jasmine Verbena a un passo dal podio nella seconda tappa di Coppa del mondo di nuoto artistico. A Somabay, in Egitto, la sincronette sammarinese si è classificata quarta nel solo tecnico, su 31 atlete in gara, con un punteggio di 226.6583. A vincere la gara è stata la tedesca Klara Bleyer, con un punteggio di 238.2966, davanti all'ucraina Daria Moshynska e alla bielorussa Vasilina Khandoshka. Verbena tornerà in vasca domenica, alle 13, per il solo libero.