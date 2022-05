Coppa del mondo a Baku: niente finali per Perilli e Berti

Seconda giornata di gare a Baku in Azerbaigian per la Coppa del Mondo di tiro a volo. In campo femminile, Alessandra Perilli si ferma a 112 piattelli colpiti. Dopo i 66 di ieri la sammarinese ha ottenuto un 46 su 50 nella giornata di oggi. Un risultato che vale la 12' posizione, a due piattelli dallo shoot-off. In campo maschile, Gian Marco Berti ha centrato 113 piattelli totali su 125, con 46 su 50 oggi. I sammarinesi torneranno in pedana mercoledì per la gara di mixed team.