Coppa del mondo, Alessandra Perilli: "Avevo bisogno di questa medaglia"

Alessandra Perilli

Alessandra Perilli torna dalla prova di Coppa del Mondo con tante certezze in più. La tiratrice sammarinese spara a livelli olimpici e conquista uno splendido bronzo. Un podio che mancava in Coppa del Mondo da Lonato 2021. Poi c'erano stati Tokyo e i Giochi di Malta. Al Cairo Alessandra Perilli dimostra grande concentrazione, soprattutto nel momento più difficile con lo shoot-off da affrontare. Il podio in Egitto vale tanto in termine di risultato, perché Alessandra raccoglie punti importanti per il ranking che assegnerà un posto alle Olimpiadi.

Vale tanto anche sul piano emotivo, perché Alessandra conferma l'ottimo stato di forma e forse il terzo posto va un po' stretto alla sammarinese. Parigi resta l'obiettivo da raggiungere, direttamente o con la classifica. Quel che è certo è che Alessandra Perilli c'è e questa medaglia è tutta sua.

(Nel video l'intervista con Alessandra Perilli Bronzo Coppa del Mondo Cairo 2024)