Coppa del Mondo: Alessandra Perilli è bronzo al Cairo La tiratrice biancoazzurra chiude con 32 che vale il podio. Oro alla kazaka Mariya Dmitriyenko davanti alla spagnola Fatima Galvez.

Coppa del Mondo: Alessandra Perilli è bronzo al Cairo.

La prima uscita in Coppa del Mondo restituisce una Alessandra Perilli a livelli olimpici. Al Cairo la tiratrice si prende un bronzo che vale tanto, tantissimi. Intanto sul piano della consapevolezza. Alessandra c'è e nell'anno di Parigi, sono segnali importanti. Poi dal punto di vista del ranking.

In Egitto non c'erano Carte Olimpiche in palio, ma la classifica finale è fondamentale per stabilire le posizioni che possono dare il pass per Parigi. Dati a parte arriva una bella prova. Perché da un lato è in crescendo e dall'altro trovare un podio che mancava in Coppa del Mondo dal 2021 vuol dire eccome.

Alessandra Perilli entra in finale passando dallo shoot-off e questo è un altro bel segnale. La gara sul piattello conferma la freddezza della sammarinese. Poi in finale avvio di livello, una flessione, il recupero e un 21/25 alla prima eliminazione. La sammarinese è in gara e se la gioca alla grande per le prime posizioni, un 9/10 garantiscono la medaglia. Alessandra si mette al collo un bronzo pesante. Segnali, tutti importanti che possono fare la differenza sulla strada verso Parigi.

