Coppa del mondo arti marziali, podi per i sammarinesi Francioni e Di Natale

Soddisfazioni casalinghe per Leonardo Francioni e Luca Di Natale, due atleti sammarinesi che sono andati a medaglia nella Coppa del mondo Iaksa di arti marziali, disputate nello scorso weekend proprio sul Titano.

Lottatori di mma, entrambi sono saliti sul podio nella specialità grappling, ma in categorie diverse. Francioni, tesserato per la Titan Grappling, ha vinto il titolo nella -77 kg maschile, classe c, mentre Luca Di Natale, della Luta Livre Italia, ha vinto il bronzo nella categoria -70 kg maschile, classe b.







