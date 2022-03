Coppa del mondo: Berti ad un piattello dalle semifinali, per la Perilli 87 su 100

Seconda giornata di gara a Cipro per la Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Gianmarco Berti ha colpito 92 piattelli su 100 ed occupa il diciottesimo posto, ad un solo piattello dalle semifinali. In ritardo invece Alessandra Perilli. Dopo il 46 su 50 di ieri, la tiratrice sammarinese ha centrato 19 piattelli nella terza serie e 22 nella quarta per un totale di 87 su 100. La gara è stata condizionata dalle pessime condizioni climatiche con freddo e forti raffiche di vento. Domani gli ultimi 25 piattelli con i primi 8 che si qualificheranno alle semifinale.