TIRO CON L'ARCO Coppa del Mondo: Cesarini e Pruccoli mancano l'obiettivo Parigi Il Presidente FSTA Luciano Zanotti: "Chiederemo una wild card per portare ai Giochi una delle nostre ragazze".

Giorgia Cesarini e Kristina Pruccoli, guidate dal tecnico Emanuele Guidi, hanno preso parte alla terza tappa annuale della “Hyunday World Cup” di tiro con l’arco ad Antalya, in Turchia. La gara metteva in palio gli ultimi 8 posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nel ranking round, disputato sabato in una giornata contrassegnata dalle temperature che sfioravano i 40 gradi, Giorgia Cesarini si è piazzata al 65esimo posto su 128 atlete mentre Kristina Pruccoli ha chiuso 94esima, risultati che hanno messo la Cesarini di fronte alla kazaka Yelizaveta Avdeyeva e la Prucoli davanti alla slovena Urska Cavic.



In gara, ieri mattina, Giorgia Cesarini è riuscita a portarsi sul 2-0 per poi vedersi costretta a cedere all’avversaria 2-6 (30-28, 26-28, 25-29, 26-28) mentre Kristina Pruccoli è stata sconfitta 6-0 (28-24, 26-23, 24-20). “Raggiungere la qualificazione olimpica sul campo poteva rappresentare un traguardo di altissimo profilo -spiega Luciano Zanotti, Presidente della Federazione Tiro con L’Arco- e non nego che abbiamo organizzato questa partecipazione alla Coppa del Mondo di Antalya con quell’obiettivo. Purtroppo nonostante due atlete di altissimo livello, ricordiamo che Kristina Pruccoli è Campionessa europea in carica e Giorgia Cesarini cresce costantemente, non siamo riusciti a centrare l’obiettivo.

Così come accadde per Londra 2012 quando ci concessero una wild card per Emanuele Guidi, ancora una volta cercheremo di sfruttare i rapporti internazionali di cui disponiamo e di far valere il nostro impegno cercando uno dei 2 inviti riservati alle federazioni europee non qualificate per la gara olimpica di Parigi 2024. Ringrazio le atlete e i tecnici -conclude il Presidente federale- ma anche il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che ha compreso i programmi di lavoro e li ha sostenuti”.

