Coppa del Mondo, cinque sammarinesi a Lonato

La squadra sammarinese di Fossa Olimpica è partita per Lonato dove si svolge la tappa di Coppa del Mondo. Sono cinque i tiratori che prenderanno parte alla prova del circuito iridato: oltre a Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, presenti nella tappa di Cipro, sono partiti anche Francesca Spadoni, Manuel Mancini e Simone Rigoni. Domani sono previsti l’allenamento ufficiale e la cerimonia d’apertura, mentre giovedì prenderanno il via le gare di trap femminile e maschile.

Venerdì sono in programma le ultime serie di qualificazioni seguite, nel pomeriggio, dalle finali. I medagliati Berti e Perilli torneranno in pedana anche domenica per la gara del mixed team. A Lonato sono iscritti 470 tiratori in rappresentanza di 71 Nazioni.