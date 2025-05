ARTI MARZIALI Coppa del Mondo di arti marziali: tre medaglie per San Marino

Un evento di assoluto livello, importante anche in vista dei prossimi impegni della Federazione Sammarinese Arti Marziali. Oltre 700 atleti per un totale di mille gare tra le diverse discipline, dalla kick boxing al karate, passando per full contact e k1, giusto per ricordarne alcune. La Coppa del Mondo IAKSA si è aperta con la cerimonia alla quale hanno preso parte diverse figure istituzionali e dello sport come il Segretario di Stato, Rossano Fabbri; il presidente Fesam, Maurizio Mazza; il presidente FIGHT-NET, Manuela Caironi e il vertice di IAKSA, Paolo Gherardi.

San Marino è stato rappresentato dagli atleti appartenenti alla Isshinryu San Marino che, guidati dai tecnici Alessandro Mularoni, Alessandro Tomassoni e Federico Stolfi, sono stati impegnati nella specialità combattimento Kick-light. Per i Titani sono arrivate due medaglie di bronzo per i debuttanti Luis Enrico Casadei, nei cadetti -55kg e Danny Grandi nella categoria junior -70kg. Terzo gradino del podio anche per Riccardo Caribotti nei senior -75kg, seguito al quinto posto assoluto da Enrico Caribotti.

