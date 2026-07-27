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Coppa del Mondo di Hangzhou, Perilli e Berti non trovano il guizzo: il Titano resta fuori dalle finali

La campionessa ha pagato un avvio al di sotto dei suoi standard. Per Berti finali sfumate allo spareggio nonostante un ottimo 124 su 125

di Lorenzo Giardi
27 lug 2026
Coppa del Mondo di Hangzhou, Perilli e Berti non trovano il guizzo: il Titano resta fuori dalle finali

La trasferta cinese non regala sorrisi al tiro a volo sammarinese. Nella prova di Coppa del Mondo ISSF di Hangzhou, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti non sono riusciti a conquistare un posto nelle finali del trap, al termine di qualificazioni disputate su livelli altissimi. Tra le donne, Perilli ha pagato un avvio al di sotto dei suoi standard. La campionessa sammarinese ha chiuso la prima giornata con 69 piattelli su 75, frutto delle serie da 23, 24 e 22, ritrovandosi soltanto al 22° posto e costretta a una difficile rimonta nell'ultima parte di gara.

Anche Gian Marco Berti ha dovuto fare i conti con una concorrenza di livello eccezionale. Per accedere alla finale maschile sono serviti punteggi vicinissimi alla perfezione, con ben tre tiratori capaci di chiudere a quota 124/125 e lo spareggio necessario per definire la griglia dei finalisti. In un contesto così competitivo, il sammarinese non è riuscito a trovare la continuità necessaria per rimanere agganciato alla zona che valeva la qualificazione. Per i due alfieri del Titano resta comunque la possibilità di voltare subito pagina. A Hangzhou è infatti in programma anche la prova del trap mixed team, disciplina nella quale Perilli e Berti hanno spesso dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali. 




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