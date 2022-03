Domani inizia la Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Prima tappa a Cipro con la coppia sammarinese Perilli - Berti in pedana. Cambia il format del trap femminile perché da 75 piattelli anche per le donne saranno in totale 125, esattamente come per gli uomini. Oggi allenamento ufficiale e cerimonia inaugurale della tre giorni di Cipro. Domani i primi 50 piattelli.