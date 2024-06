TIRO A VOLO Coppa del Mondo: Manuel Mancini chiude la prima giornata con 70 su 75 Nelle prime tre serie, Alessandra Perilli ha colpito 66 piattelli su 75

Prima giornata di gare a Lonato del Garda per la prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. In campo femminile, Alessandra Perilli che ha conquistato la carta olimpica per Parigi 2024, ha colpito 66 piattelli su 75. In gara anche Martina Tonini che ha centrato 64 piattelli. In campo maschile, Manuel Mancini ha chiuso la prima giornata con 70 su 75, Simone Rigoni con 68, Gian Marco Berti ha colpito 65 piattelli su 75. Domani seconda giornata con altri 50 piattelli.

