TIRO A VOLO Coppa del Mondo: prime serie per Berti e Perilli in Egitto

Con i primi 50 piattelli si è aperta a Il Cairo la prova di Coppa del Mondo di tiro a volo. Gian Marco Berti ha concluso con un parziale di 43/50, mentre Alessandra Perilli con 42/50. Domani i tiratori del Titano saranno di nuovo in pedana per altri 50 piattelli e giovedì per l'ultima serie di qualificazione da 25.

