Coppa del mondo, trap: Perilli sfiora la finale in Marocco. Domani i mixed team

Non ci saranno sammarinesi nelle finali della prima tappa di Coppa del mondo di tiro a volo, specialità trap, in corso in Marocco. Gian Marco Berti, Alessia Perilli, Simone Rigoni e Martina Tonini hanno chiuso i due giorni di qualifica fuori dalle prime otto posizioni, che da quest'anno garantiscono l'accesso alla gara per le medaglie, invece delle sei che erano state finora.

La più vicina alla finale è stata Perilli, arrivata a un solo piattello dalla qualificazione nel giorno del proprio compleanno, ma infine decima, tra le donne. La medagliata di Tokyo 2020 ne ha rotti 112 su 125, così come le altre atlete piazzatesi dal settimo al 13° posto, ma l'australiana Skinner e la turca Kaya sono state le migliori di questo gruppetto nell'ultima e volée e quindi si sono qualificate per la gara per le medaglie. Si è piazzata al 43° posto Tonini, con 103 colpi validi.

Tra gli uomini, con 115 piattelli colpiti su 125 Berti è 36°, a cinque punti dall'ottavo posto, mentre si ferma a 103/125 Rigoni, 73°. Domani i sammarinesi torneranno in gara per la qualificazione alla finale del torneo mixed team, con le coppie formate da Berti/Perilli e Rigoni/Tonini.











