ATLETICA Coppa di Francia: Avril Soulignac Bare seconda con il Club Grenoble

La sammarinese Avril Soulignac Bare conquista il secondo posto ai campionati francesei a squadra con il club d'atletica di Grenoble. A Blois si è disputata la Coppa di Francia di specialità, competizione a squadre nelle gare di salto, lancio e staffette. Avril Soulignac Bare ha partecipato con Clémentine Richard, Romane Deschamps et Marjorie Laffont nella staffetta 4x100 ostacoli chiudendo con il tempo di 58''61 alle spalle del Racing Club Nantais, primo con 58''29.

