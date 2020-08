Coppe europee, la posizione del San Marino Baseball

"Con riferimento a quanto contenuto in un articolo sul sito del Parma Baseball, - commenta il segretario generale Stefano Macina - con riporto al contenuto di un articolo di fibs.it, in merito al diritto di partecipare alle Coppa Europa per club nel 2021, dove si preclude la possibilità al San Marino di partecipare, dico: attenzione ad affermare ciò. Come dirigente del San Marino Baseball, che ha collaborato dalla presidenza Notari per l’inserimento di San Marino nella competizione, posso affermare che questa presunta esclusione in base a un codicillo di un verbale e/o regolamento FIBS è tutt'altro che sportivamente legittima, ma anche giuridicamente. Una disposizione di una Federazione non può passare sopra agli accordi fra i Comitati Olimpici e fra i Ministeri dei due Stati. Infatti, gli accordi in essere permettono alle squadre, non solo del baseball, di iscriversi ai campionati italiani e di parteciparvi a parità di diritti. Questa caratteristica è tutt'altro che un’anomalia, ma è presente a livello internazionale fra Piccoli Stati e i Paesi confinanti, come ad esempio Montecarlo e Francia. Forse qualcuno pensa che se la squadra monegasca dovesse vincere il campionato di calcio poi potrebbe essere esclusa dalla Champions? Tutt'altro. Allora lasciamo al gioco e al campo emettere i verdetti. Le preclusioni nell'attuale contesto non hanno più senso e modo di esistere. Il San Marino, nel caso in cui si verifichi questa situazione, agirà nelle sedi competenti".