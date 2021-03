CICLISMO Coppi e Bartali, 4ª tappa: Vingegaard trionfa a San Marino Il danese della Jumbo-Visma si è imposto nella quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, frazione che si è corsa interamente sul territorio sammarinese. Lo spagnolo Romo si è aggiudicato il Memorial dedicato a "Michael Antonelli".

Ancora una volta Jonas Vingegaard: il danese della Jumbo-Visma si ripete dopo il successo a Sogliano sul Rubicone e taglia il traguardo di San Marino davanti a tutti. 155km estenuanti ed un continuo saliscendi, compreso l'ultimo circuito cittadino da 9km da ripetere per più volte. Già dalla partenza si intravedono ritmi decisamente elevati con tanti corridori che vogliono far parte della fuga di giornata: quella buona si crea dopo una lunga serie di scatti e controscatti, che porta un gruppetto di 12 fuggitivi a dettare l'andatura: il distacco massimo sarà di 3'48'' prima che la Jumbo-Visma, aiutata dalla Movistar, inizi a tirare per tenere la situazione sotto controllo.

A 4km dall'arrivo il gruppo torna compatto dopo che Oier Lazkano – ultimo a crederci – viene riassorbito mentre rimane coinvolto in una caduta Ivan Sosa, tra i grandi favoriti. Negli ultimi metri ci si gioca tutto in volata: Javier Romo scatta, Vingegaard lo segue a ruota e transita sullo Stradone prima di tutti. Il leader della classifica generale si mette dietro proprio Romo – a cui va il Memorial “Michael Antonelli” destinato al miglior giovane della tappa – e Nicolas Schultz. Anche grazie ai 10 secondi di abbuono, il capitano del team olandese guadagna terreno sui rivali ed è a un passo dal successo nella “Coppi e Bartali 2021” che domani vivrà il suo epilogo con la sesta ed ultima tappa a Forlì.



