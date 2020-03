CORONAVIRUS Coronavirus. Donazione alla SUMS da parte dell''associazione calciatori over 35

Coronavirus. Donazione alla SUMS da parte dell''associazione calciatori over 35.

Sostegno al sistema sanitario sammarinese arriva anche dall'associazione calciatori over 35 che, come comunica in una nota, ha provveduto ad effettuare una donazione alla SUMS a sostegno della lotta al COVID-19, "nella speranza che riusciremo tutti insieme a sconfiggere questo Virus".



I più letti della settimana: