Coronavirus: Panathlon Club san Marino dona 3500 euro all'Iss

In questo momento così difficile per la nostra Repubblica il Panathlon Club San Marino non ha voluto venir meno ai suoi principi solidaristici e, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ha provveduto oggi a donare all’Istituto Sicurezza Sociale la somma di Euro 3.500 quale contributo a favore della nostra struttura sanitaria che opera con abnegazione e spirito di sacrificio per superare l’emergenza COVID-19 che ha colpito così duramente il nostro Paese.