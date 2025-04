Corsa, la stagione parte il 27 aprile con la Titano Trail Run

Si aprirà domenica 27 aprile il 2025 della corsa a San Marino con il ritorno della Titano Trail Run, primo dei quattro eventi annuali organizzati dall'associazione Track&Field San Marino, con il sostegno della Federazione sammarinese atletica leggera e della Segreteria di Stato per lo Sport. La gara prevede tre tracciati di altrettante lunghezze attraverso i sentieri di San Marino, e, al pari degli eventi successivi, sarà aperta sia agli agonisti, sia amatori. Inoltre, decreterà il campione sammarinese di corsa in montagna, che poi disputerà gli Europei.

Il secondo evento sarà una classica, il Giro del Monte, in programma il 24 maggio: 7 chilometri di corsa su strada seguendo il percorso tracciato negli anni '70 e rimasto immutato. Per altro, prima del giro tradizionale, si svolgerà anche il Giro del monte Skytrail, la versione di trail run della gara.

Passata l'estate, il 19 ottobre tornerà la Smoe Run. Centinaia di corridori si sfideranno sul circuito che partirà e finirà all'interno del San Marino Experience outlet, sulle distanze di 5 e 10 km, in una gara che quest'anno varrà non solo come campionato nazionale sammarinese, ma anche come campionato regionale Emilia-Romagna. Tutti gli appuntamenti avranno percorsi affrontabili pure come camminate ludico-motorie e nordic walking e riproporranno la corporate run, una competizione a squadre in cui sfideranno le aziende del territorio.

"Tutto partirà nel weekend che va dal 25 al 27 aprile con un festival degli sport outdoor, Energika, all'interno del quale si svolgerà la Titano Trail Run, una corsa competitiva, ma aperta a chiunque voglia anche semplicemente camminare - spiega Samuele Guiducci. presidente della Track&Field San Marino -. Sono tre date veramente accessibili a tutti, perché il nostro obiettivo è quello di rendere accessibili tutti i percorsi che organizziamo anche chi li volesse provare pure a livello amatoriale".

Alla conferenza di presentazione del calendario di corse hanno partecipato anche il presidente della Fsal, Mauro Santi, e il segretario di Stato Rossano Fabbri, che spiega: "Tantissimi, proprio tramite questi percorsi che uniscono la visita della Repubblica di San Marino ad azioni di tipo motorio, si sono avvicinati allo sport. Ma non sono mancati anche professionisti che hanno partecipato a tali eventi. Momenti come questi hanno permesso a San Marino di essere conosciuta in ogni aspetto, in tutte le sue peculiarità e, mi sia concesso, in tutte le sue bellezze".