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Corsa su strada: Martina Tomassini corre il personale alla StraRiccione

31 mar 2026
Corsa su strada: Martina Tomassini corre il personale alla StraRiccione

Domenica, 29 marzo, oltre 900 atleti hanno partecipato alla 46esima edizione della StraRiccione. Partiti da Piazzale Ceccarini fino al lungomare, i corridori si sono lanciati alla ricerca di primato personale sulla distanza di 10 chilometri della corsa nazionale omologata Fidal. Martina Tomassini ha corso in 42’37’’, migliorandosi di oltre 1 minuto. La portacolori della San Marino Athletics Academy dichiara: “È stata un’altra bellissima esperienza! Fin da subito, mi sono sentita meglio rispetto a Misano e sono riuscita a gestirla in progressione senza mai sentirmi troppo affaticata. Sono davvero estremamente soddisfatta!” Contemporaneamente, a Fossombrone, la compagna di squadra Melissa Michelotti ha corso la Mezza Maratona del Metauro in 1 ora 33’34’’ chiudendo al 4° posto assoluto.




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