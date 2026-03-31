ATLETICA Corsa su strada: Martina Tomassini corre il personale alla StraRiccione

Corsa su strada: Martina Tomassini corre il personale alla StraRiccione.

Domenica, 29 marzo, oltre 900 atleti hanno partecipato alla 46esima edizione della StraRiccione. Partiti da Piazzale Ceccarini fino al lungomare, i corridori si sono lanciati alla ricerca di primato personale sulla distanza di 10 chilometri della corsa nazionale omologata Fidal. Martina Tomassini ha corso in 42’37’’, migliorandosi di oltre 1 minuto. La portacolori della San Marino Athletics Academy dichiara: “È stata un’altra bellissima esperienza! Fin da subito, mi sono sentita meglio rispetto a Misano e sono riuscita a gestirla in progressione senza mai sentirmi troppo affaticata. Sono davvero estremamente soddisfatta!” Contemporaneamente, a Fossombrone, la compagna di squadra Melissa Michelotti ha corso la Mezza Maratona del Metauro in 1 ora 33’34’’ chiudendo al 4° posto assoluto.

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