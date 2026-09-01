GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Corsolini: "Giochi del Mediterraneo a San Marino? Difficile, ma non impossibile"

Il Responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, Luca Corsolini, si dichiara molto soddisfatto per la riuscita della manifestazione

Luca Corsolini, Head of Media and Press Office Taranto 2026, parla dell'ottima riuscita dei Giochi del Mediterraneo. Guardando al futuro, ritiene complicata ma non impossibile l'organizzazione di questa manifestazione tra la Repubblica di San Marino e l'Emilia-Romagna.

Nel video la sua intervista

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