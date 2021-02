Cortina 2021: giovedì l'esordio dei sammarinesi Matteo Gatti e Alberto Tamagnini

Si avvicina l’ora dell’esordio per Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, i due portacolori sammarinesi impegnati nel Mondiale di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Oggi ultimi allenamenti a Dobbiaco, a circa 30 minuti dalla sede della manifestazione iridata, una pista tecnica scelta per ritrovare condizioni simili a quelle di gara, sulla quale si allenano anche le Nazioni più forti. Domani è prevista una giornata di riposo e poi giovedì è fissato l’esordio sulla pista intitolata a Lino Lacedelli, una variante lunga 1500 metri della pista Cinque Torri, realizzata in vista dei Campionati del Mondo. I due sammarinesi, seguiti dal tecnico Nicole Valcareggi, affronteranno le qualificazioni per la gara di gigante, in programma venerdì. Sabato, invece, sarà la volta della qualifica per lo slalom speciale di domenica. Saranno 100 gli sciatori al cancelletto di partenza delle due finali: 50 di questi sono qualificati di diritto in base al ranking. Altri 25 posti saranno assegnati ai migliori delle qualificazioni e le posizioni restanti agli atleti (uno per Paese) delle Nazioni non rappresentate tra i 75 finalisti, in base al ranking FIS.