Costa e Buscarini primi di categoria. A Giuseppe Provenzale il Memorial Giuseppe Ceccoli.

Consueto appuntamento annuale per la Federazione Sammarinese Tiro a Volo, che insieme alla Federazione Sammarinese Caccia ha organizzato la Festa del Cacciatore e il terzo Memorial Giuseppe Ceccoli.

Christian Costa si è aggiudicato la vittoria nei tiratori con 48/50, seguito al secondo posto da Simone Leardini (47/50) e Giuseppe Provenzale al terzo con lo stesso numero di piattelli colpiti. A Provenzale il trofeo dedicato alla memoria di Giuseppe Ceccoli. Pier Paolo Buscarini trionfa nei cacciatori con 46/50, secondo Filippo Baffoni con 45/50 e terzo gradini del podio per Gilberto Ottaviani con 44/50. Spazio anche ai Junior, dove ha trionfato Alessandro Ceccaroni e secondo posto per Davide Spadazzi; mentre nella categoria Lady vittoria di Valentina Guidi, completano il podio Sofia Michelotti e Jessica Domine. I presidenti federali Adriano Felici, tiro a volo, e Pier Marino Canti, caccia, intendono ringraziare tutti i partecipanti e i vincitori e si congratulano con l'organizzazione per la buona riuscita della manifestazione.

