Covid, lo sport sammarinese si ferma

Non solo il calcio, tutto lo sport sammarinese si ferma in vista della stretta anti-covid. Da oggi compreso, sono sospesi tutti gli eventi sportivi e competizioni organizzati dalle Federazioni sammarinesi o dalle società affiliate, fino ad ulteriore comunicazione. Sospensione che comunque non riguarda gli allenamenti, che potranno proseguire: resta da vedere se saranno ammessi solo quelli individuali o anche quelli di gruppo. I primi eventi a farne le spese sono il campionato sammarinese di motocross e il 31° Gran Premio di San Marino di tiro a segno, entrambi teoricamente in programma nei prossimi weekend e, giocoforza, rimandati.