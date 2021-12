VOLLEY Covid, rinviata Titan Services-Montesi Pesaro

La partita di serie B maschile Titan Services San Marino – Montesi Pesaro, in programma oggi, sabato 18 dicembre al Pala Casadei di Serravalle, è stata rinviata dalla Federazione italiana a data da destinarsi per quattro casi di giocatori in quarantena e la positività al Covid di un dirigente.

