Cristian Selva e Sebastiano Silvestri al via dell'Imac Gulf Cup

Nuovo appuntamento internazionale per l’aeronautica sammarinese, che dal 3 all’8 febbraio parteciperà all’Imac Gulf Cup 2026 negli Emirati Arabi con Cristian Selva e Sebastiano Silvestri. Alla manifestazione internazionale è prevista la presenza di 90 piloti, in rappresentanza di 27 nazioni. Dopo una stagione che ha visto Selva trionfare nell’Eurocup Imac Advanced 2025 e Silvestri vicecampione nell’Eurocup di categoria Unlimited, i due atleti tornano in gara nella categoria Unlimited dove disputeranno 4 programmi acrobatici conosciuti e 3 sconosciuti. Selva sarà impegnato anche nel Freestyle con un programma musicale.







