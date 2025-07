Cristian Selva: "Orgoglioso di portare sul podio la bandiera di San Marino"

La Nazionale di volo acrobatico radiocomandato della Federazione Aeronautica Sammarinese ha conquistato un altro successo all'Eurocup Imac 2025 in Repubblica Ceca con Cristian Selva:

"Siamo tornati due giorni fa da un'avventura, chiamiamola avventura - ha detto a San Marino RTV, Cristian Selva - perché quando vai così lontano e riesci a portare a casa dei risultati, si parla sempre di avventure. È andata molto bene, sono riuscito a vincere giocandomela con il secondo, un pilota sempre della Repubblica Ceca, molto bravo. Alcune manche le ho vinte io, altre lui. Alla fine sono riuscito a vincerle più io portando a casa questo titolo. Quindi direi che è andata molto bene anche questa".

Oltretutto sei reduce da altre vittorie, un'altra in Germania e poi un'altra in una gara in Toscana?

"Sì esatto, è stato un mese veramente intenso, tre gare tutte concentrate, due all'estero e una qui vicino in Toscana. Sono riuscito a portare a casa il primo posto e di questo ne vado veramente soddisfatto perché è stato un inizio stagione ma anche un durante veramente bello e tosto anche. Speriamo di concluderla così anche quest'anno perché diciamo che dopo tutto il lavoro che c'è dietro ne sarei veramente contento".

Quanto è emozionante vedere la bandiera di San Marino che si alza più in alto di tutte le altre?

"Sicuramente tantissimo e non ti nascondo che è l'obiettivo di ogni mia gara riuscire a far vedere il nostro piccolo paese il più possibile in giro per il mondo. Perché queste gare le si svolgono sempre in giro, tanto lontano anche e molte volte non conoscono il nostro paese. Un mio obiettivo è proprio quello di portarlo sempre più in alto".

Qual è l'obiettivo di questa stagione?

"L'obiettivo di questa stagione è sicuramente vincere il titolo dell'Euro Cup di queste categorie IMAC, quindi Acrobazia in Scala Radiocomandata. Vincere quel titolo lì e posizionarmi anche lì in una buonissima posizione nel freestyle che è la categoria con effetti speciali a tempo di musica quindi anche molto spettacolare per il pubblico. Quest'anno gli obiettivi sono questi".

Tu sei comunque anche giovane in uno sport che non è soltanto per giovani ma ci sono anche persone molto più mature?

"Sì esatto e i giovani è un periodo che ultimamente ne stanno arrivando veramente tanti però sì è uno sport essendo un po' di nicchia c'è anche gente molto adulta, adulti quindi gareggio con loro. Però è sempre bello confrontarsi un po' con tutti".