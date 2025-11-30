Cristina Selva: "Martin continua a indicarmi la via, questa bella festa è tutta per lui"

Intervista a Cristina Selva, Presidente dell'Associazione Martin Mancini e mamma di Martin

Cristina Selva, Presidente dell'Associazione Martin Mancini e mamma di Martin: "Martín. E' il cuore di Martín, il cuore vince sempre, il suo era, è un cuore meraviglioso e questo è il risultato. Sono soltanto lo strumento, il veicolo, il motore, lui e sono stata sempre in ascolto e continuo ad ascoltarlo e gli chiedo di indicarmi la via e lui è sempre puntuale, devo dire".

Non parla solo a te, ha molti eventi bello pieno, quindi parla anche al cuore dei sammarinesi: "Parla al cuore di tutti coloro che lo vogliono ascoltare. San Marino è un teatro meraviglioso, abbiamo visto appunto, parlavi di la crescita in questi anni, i bambini, le famiglie, tutta la società. C'è tanto amore intorno a questo evento che è una festa, una grande festa. Ci sono i campioni, prima avevamo i bambini, adesso ci sono i grandi, gli atleti, i campioni veramente migliori perché anche Martín è cresciuto, adesso avrebbe avuto 24 anni, quindi è tra loro, guardo loro e guardo lui che gioca".









