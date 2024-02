NUOTO ARITISTICO Da Fukuoka a Doha, Jasmine Verbena ancora in finale nel solo libero La sincronette sammarinese si ripete ai mondiali e si qualifica con il nono posto alla finale in programma per martedì.

Da Fukuoka a Doha, Jasmine Verbena ancora in finale nel solo libero.

Jasmine Verbena continua ad aggiornare la storia e centra l'accesso a un'altra finale mondiale. Lo scorso anno in Giappone era arrivato un prestigioso settimo posto assoluto nel nuoto artistico dopo aver centrato la qualificazione alla finale. L'atleta biancoazzurra si ripete a Doha. Con il nono posto e un punteggio di 207.0645 la sammarinese stacca il pass per la finale nel solo libero. Un grande momento per Jasmine Verbene che al debutto nei mondiali di Doha aveva sfiorato l'accesso già nella finale del solo tecnico per soli due punti. Con 217.92 67 la portacolori del Titano aveva concluso le qualificazioni in 13' posizione.

Jasmine Verbena ha fatto ancora meglio nel solo libero. Il nono posto ottenuto è la conferma della grande qualità della sammarinese. In gara c'erano 31 atlete e la sincronette biancoazzurra si è tenuta alla spalle, tra le altre, anche le rappresentanti di Germania, Olanda e Kazakistan, andando a pochi centesimi di punto dall'ottavo posto. Jasmine Verbena tornerà in vasca martedì pomeriggio per la finale. Il sogno è quello di ripetere e magari migliorare il settimo posto ottenuto ai mondiali di Fukuoka. Il quarto posto ottenuto in Egitto nella terza prova di Coppa del Mondo dello scorso anno resta il miglior risultato di sempre ottenuto dalla sammarinese e dal nuoto artistico del Titano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: