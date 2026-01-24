CELEBRAZIONI Da Jasmine Verbena l'annuncio sul palco: "Lascio il nuoto artistico agonistico" La 26enne, premiata come atleta sammarinese dell'anno 2025, ha annunciato il suo addio alle gare per dedicarsi allo studio: "Lo sport rimarrà sempre parte di me"

"Questo premio è stato effettivamente la ciliegina sulla torta". Così Jasmine Verbena commenta il premio di atleta dell'anno 2025 consegnatole dal Comitato Olimpico Sammarinese durante San Marino Sport Awards, gli "Oscar dello sport sammarinese". Non potrei essere più contenta di così" ha detto l'atleta emozionata.

Nel suo intervento sul palco ha annunciato di voler "appendere il costume al chiodo". "Questa decisione l'ho presa in realtà più di un anno e mezzo fa - ha detto - e ho avuto tutto il tempo per elaborare la cosa e godermi la stagione passata, godermi gli allenamenti e tutte le gare, quindi sono serena".

"lo sport comunque rimarrà parte della mia vita - ha aggiunto parlando di futuro - e come ho detto altre volte adesso mi sto concentrando sugli studi. Vorrei diventare nutrizionista sportiva e quindi, lo sport rimarrà sempre parte di me, poi vediamo".

