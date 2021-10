CICLISMO Da San Marino ad Anghiari: una pedalata "Intrepida” per i Titanici

Domenica scorsa si è svolta la 9ª edizione de L'Intrepida, cicloturistica su bici d'epoca. Tra i mille partecipanti anche un drappello di Titanici, gruppo ciclo storico della società Virtus Bike di Acquaviva. Sulle strade che il 29 giugno 1440 furono teatro della Battaglia d'Anghiari, i portabandiera sammarinesi hanno condiviso la passione per il ciclismo d'epoca, pedalando sulle strade bianche, scoprendo paesaggi incantevoli e gustando le eccellenze gastronomiche locali offerte ai ristori.

Anche se non sono mancate le difficoltà sul percorso: tutti i Titanici hanno scelto infatti il “lungo” da 85 km, caratterizzato da diverse salite impegnative e insidiose discese su fondo ghiaioso. Giunti al traguardo, oltre alle foto di rito, il gruppo sammarinese è stato accolto da un caloroso applauso. Una cicloturistica che si è svolta nel pieno rispetto delle normative per contenimento del Covid-19 e senza alcun problema per il riconoscimento del green pass di San Marino.

