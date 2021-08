Non poteva esserci portafortuna migliore per la squadra di Doriano Bindi dei due lanciatori che hanno aperto gara 4 della Finale scudetto con Bologna. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, i medagliati di Tokyo 2020, sono scesi sul diamante di Serravalle per aprire la partita realizzando tra gli applausi il primo lancio.