BASEBALL Dai medagliati di Tokyo il lancio portafortuna che ha aperto la finale scudetto

Non poteva esserci portafortuna migliore per la squadra di Doriano Bindi dei due lanciatori che hanno aperto gara 4 della Finale scudetto con Bologna. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, i medagliati di Tokyo 2020, sono scesi sul diamante di Serravalle per aprire la partita realizzando tra gli applausi il primo lancio.

