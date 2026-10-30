Dakar 2026, Margherita Gregoroni è partita per i Giochi Olimpici Giovanili

È partita oggi dall'aeroporto di Bologna Margherita Gregoroni, la nuotatrice che rappresenterà San Marino ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, in programma dal 31 ottobre al 13 novembre. Ad accompagnarla il segretario generale del CONS, Eros Bologna, e il tecnico Luca Corsetti. Già in Senegal la capo missione Lucia Castiglioni, impegnata nei preparativi per l'arrivo della delegazione.

Gregoroni sarà la portabandiera del Titano alla cerimonia di apertura, prevista domani alle 19.30 italiane allo stadio Abdoulaye Wade di Diamniadio. Lunedì 2 novembre debutterà nei 100 metri stile libero, per poi gareggiare nei 200 misti il 4 novembre e nei 200 stile libero il 6 novembre. La delegazione sammarinese sarà completata dall'arrivo, il 4 novembre, di Greta San Martini, impegnata domenica 8 novembre nel salto triplo. Quella di Dakar sarà la quarta edizione estiva dei Giochi Olimpici Giovanili e segnerà un momento storico per lo sport mondiale: sarà infatti il primo evento olimpico ospitato nel continente africano.







