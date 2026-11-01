Dakar 2026: Margherita Gregoroni Portabandiera di San Marino nella storia olimpica africana

Per la giovane nuotatrice del Titano un ruolo di grande prestigio e un'emozione particolare: portare la bandiera biancazzurra davanti al mondo, rappresentando l'intero movimento sportivo sammarinese. La cerimonia, andata in scena allo stadio Abdoulaye Wade di Diamniadio, ha segnato una pagina storica per lo sport internazionale: per la prima volta un evento olimpico viene ospitato nel continente africano. I numeri raccontano la dimensione della manifestazione: circa 2.650 atleti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, in rappresentanza di 204 Comitati Olimpici Nazionali, oltre alla squadra olimpica dei rifugiati. In programma 25 sport e 153 eventi da medaglia, con gare distribuite tra Dakar, Diamniadio e Saly fino al 13 novembre. Grande spettacolo anche sul fronte artistico: oltre 1.100 interpreti, tra cui più di 600 ballerini, hanno animato la cerimonia dedicata alla cultura e all'identità africana. Tra i protagonisti il cantante Baaba Maal, la musicista Kiné Lam e la star dei social Khaby Lame.

Presenti il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye e la presidente del CIO Kirsty Coventry, la quale, nel suo discorso di apertura dei Giochi ha sottolineato il valore storico della manifestazione per il Senegal e per l’intero continente africano, oltre a rivolgere un messaggio di incoraggiamento. A due giovani atleti senegalesi, la schermitrice Abdourahmane Marième Sy e la judoka Aïcha Diop, è stato affidato il momento più simbolico: l'accensione del braciere olimpico. Per la delegazione sammarinese, l’avventura sportiva è già pronta a entrare nel vivo. Domani, infatti, Margherita Gregoroni romperà il ghiaccio nei 100 metri stile libero, la prima delle tre gare che la nuotatrice sammarinese sarà chiamata ad affrontare. La sua batteria avrà inizio alle ore 10:14 locali, presso il Complexe Tour de l’Œuf di Dakar.

Gli altri appuntamenti della Gregoroni, seguita dal tecnico Luca Corsetti, saranno i 200 misti, mercoledì 4 novembre, e i 200 stile, in programma venerdì 6 novembre. Mercoledì raggiungerà Dakar anche Greta San Martini, che rappresenterà San Marino nell’atletica leggera, specialità salto triplo, gara in programma domenica 8 novembre. Un'esperienza internazionale di grande valore per i giovani atleti sammarinesi, in una manifestazione che segna una svolta nella storia dello sport olimpico.







