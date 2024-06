TOUR DE FRANCE Dal 15 giugno al 21 luglio, Palazzo Graziani ospiterà “100 in giallo” Una straordinaria mostra fotografica dedicata al Tour de France, in occasione del passaggio della Grande Boucle nella Repubblica di San Marino

Dal 15 giugno al 21 luglio, Palazzo Graziani ospiterà “100 in giallo”. L’evento promette di essere un viaggio visivo imperdibile nella storia della corsa ciclistica più celebre del mondo. L’esposizione presenta 100 fotografie storiche, accuratamente selezionate dall’immenso archivio di Bettini Photo. Queste immagini iconiche raccontano le gesta dei campioni che hanno indossato la prestigiosa maglia gialla negli ultimi 60 anni, offrendo uno spaccato unico e affascinante del Tour de France. Tra le fotografie in mostra, i visitatori potranno ammirare le epiche imprese di leggendari ciclisti degli anni ’70 come Jacques Anquetil, Felice Gimondi ed Eddy Merckx. Non mancheranno scatti memorabili degli anni ’90 con protagonisti Miguel Indurain, Bernard Hinault e Greg LeMond, fino a giungere alla straordinaria vittoria di Marco Pantani nel luglio del 1998, un’impresa che rimane scolpita nella memoria collettiva degli appassionati.

