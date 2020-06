TENNIS Dal 15 giugno i Summer Camp della FST

Dal 15 giugno i Summer Camp della FST.

Prenderanno il via dal 15 giugno i Summer Camp della Federazione Sammarinese Tennis, organizzati nell’area verde del parco del Montecchio per promuovere un nuovo modo di stare insieme, nel rispetto di tutte le disposizioni di scurezza del distanziamento sociale. Pur nel rispetto delle distanze, infatti, i bambini che prenderanno parte ai centri estivi della FST, suddivisi in 5 gruppi a settimana, condivideranno un percorso e un obiettivo comune. Le attività proposte oltre al gioco del tennis saranno decisamente creative: dal canto al ballo, passando per lo yoga, la riscoperta dei giochi di una volta, la coltivazione di un orto e tanti altri laboratori, i bambini saranno i protagonisti principali di piccoli progetti che vedranno un momento di condivisione finale. Il tutto all’insegna del sano divertimento e della sicurezza. Le preiscrizioni effettuate nelle scorse settimane saranno confermate nei prossimi giorni.

Nel frattempo è possibile continuare ad iscriversi per assicurarsi gli ultimi posti disponibili. I centri estivi della Federtennis si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 13:00. Per informazioni e iscrizioni contattare l’indirizzo mail info@fst.sm.



I più letti della settimana: