Dal 19 aprile è consentita l’attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici o in strutture sportive e private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie. Dal 19 aprile riprenderanno le attività sportive anche gli Under 14 e torneranno alla normale attività anche palestre e piscine, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

