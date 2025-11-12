PREMIO LA CLESSIDRA Dal premio La Clessidra un omaggio allo sport sammarinese Sul palco il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, il Presidente del Cons Christian Forcelli e gli atleti Jasmine Verbena e Francesco Sansovini

Un granello dopo l'altro, la Clessidra conta 16 anni e al Teatro dei ricomposti di Anghiari celebra l'edizione 2025 a tema allo sportivo nell'era dell'intelligenza artificiale. Vince il fattore umano, aperto dal pezzo di uno strepitoso Roberto Giacobbo che incanta la platea con un racconto quasi musicale, dalla battaglia di Anghiari a Titano, il segreto della libertà, dedicato alla storia di San Marino e in onda su San Marino RTV dal 22 novembre per raccontare 1700 anni di libertà in 5 puntate. C'è tanto della Repubblica in questa edizione che vede sul palco il segretario di Stato per lo sport, il presidente del CONS e due atleti che raccontano storie personali di sacrificio, perseveranza e successi.

Jasmine Verbena, Sincro: "L'approccio a questo sport è avvenuto quando ero molto piccola, quindi avevo 5 anni e niente, come ho detto è stato amore a prima vista, mi è piaciuto fin da subito e ho cominciato e niente, è stato così. Essendo poi anche una piccola realtà non è facile far vedere il proprio livello sia a livello magari italiano, come è stato nel mio caso, che poi anche a livello internazionale, quindi bisogna dedicarsi molto, avere tanta passione ovviamente e andare step by step, diciamo così".

Francesco Sansovini, atletica: "Nel 2016 alle Olimpiadi di Rio ero sul divano con mio padre che guardavamo appunto le Olimpiadi, soprattutto la gara dei 110 metri ostacoli perché era quella un po' più scenografica e ho detto papà io voglio diventare un po' come quel ragazzo che ha vinto Omar McLeod. Otto anni dopo mi sono trovato ad allenarmi con lui ed essere il suo compagno di allenamento di un campione olimpico e di tanti altri, quindi mi ha scalato il cuore poi ogni tanto ricordarmi questa cosa".

Dialogano con Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci, gli ospiti, tutti di primo livello ognuno dei quali disposto a raccontare e soprattutto raccontarsi, da Alberto Malesani che al calcio l'ha data su senza rimpianti, alla pallavolista Gieffina Veronica Angeloni, dal ciclismo di Vittoria Guazzini e Beppe Martinelli al talento del Pisa, Samuele Angori, al talent scout della Fiorentina, Valentino Angeloni. Da Sara Benci a Sebino Nela il calcio, la malattia, la rinascita. Organizzato da Sauro Giorni, Gionatta Graziotti e Alessio Scarscelli, col patrocinio del comune di Anghiari, provincia di Arezzo e regione toscana, il premio La Clessidra 2025 è andato a Gianni Rivera. Standing ovation per un architrave della storia del calcio italiano. A margine della manifestazione, l'ex Golden Boy si è intrattenuto col segretario Fabbri che lo ha invitato a San Marino.

