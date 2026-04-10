TENNIS TAVOLO Dall'infortunio alla prima vittoria, Mongiusti: "Che emozione l'esordio in A1 di tennis tavolo" Il pongista sammarinese racconta il proprio debutto in massima serie con i sardi del Santa Tecla Nulvi. "L'anno prossimo tornerò in A2, ma voglio risalire subito"

Una stagione cominciata con una lunga ripresa da un infortunio al ginocchio e conclusa con due enormi soddisfazioni personali, nonostante la retrocessione di squadra. È stata un'annata ricca di emozioni per Mattias Mongiusti, pongista sammarinese che ha debuttato nella Serie A1 di tennis tavolo, massimo campionato italiano per la disciplina. Sulle spalle aveva la maglia dei sardi del Santa Tecla Nulvi, squadra di un comune della Città metropolitana di Sassari, con cui aveva conquistato la promozione lo scorso anno.

Inizialmente è stato per lui un impiego con il contagocce, anche per via della necessità di ritrovare la giusta forma, poi però è arrivato il maggior utilizzo: "Questa prima stagione di A1 è stata una bella stagione - racconta -, perché comunque è un'emozione giocare nel massimo campionato. Purtroppo siamo retrocessi come club, però per me è stata comunque una buona annata: ho disputato alcuni incontri ad alto livello e finalmente sono riuscito a vincere una bella partita con un ragazzo che è nella Nazionale italiana in assoluta".

Tutto questo, recuperando dall'infortunio al ginocchio...

"Sì, c'è stato questo lungo infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato, ndr) che mi ha tenuto fermo da gennaio a settembre, però con il duro lavoro, con la buona volontà di ritornare poi si sono visti risultati positivi. Questo campionato è stata una grande occasione perché l'anno scorso abbiamo vinto il campionato di A2 e Nulvi mi ha dato la possibilità di giocare in A1. L'anno prossimo tornerò a giocare in A2, con l'ambizione di vincerla nuovamente per risalire nella massima serie".

E poi c'è stata la soddisfazione, a marzo, del bronzo ai Campionati italiani di seconda categoria...

"È stata una bella soddisfazione personale, per me, perché comunque venivo da mesi di difficoltà a livello fisico però sono riuscito a fare una bella prestazione e a vincere, nel girone, anche con il futuro vincitore del torneo".

Come funzionano i tuoi allenamenti? Come ti prepari a queste gare e dove?

"Mi alleno a Terni, dove c'è il centro federale italiano, insieme ai ragazzi della Nazionale italiana. La mia giornata è strutturata in due sedute da circa due ore, due ore e mezza l'una e in più 2-3 volte a settimana facciamo anche un richiamo di preparazione fisica".

Quali saranno gli impegni nel prosieguo dell'anno?

"C'è un grande appuntamento, sono i Giochi del Mediterraneo di Taranto, a fine agosto. ;i preparerò durante questo periodo estivo e cercherò di fare del mio meglio per arrivarci al massimo delle mie possibilità".

Ma un pensierino alla medaglia lo fai?

"La medaglia è difficile - ammette, ridendo -. Cercheremo di fare il meglio che potremo, posso dire questo".

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