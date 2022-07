Dall'Olmo-Frisoni d'argento a Detroit

Un'altra medaglia d'argento, dopo quella conquistata ai Giochi del Mediterraneo, per Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni. I sammarinesi hanno partecipato al torneo internazionale di Detroit, competizione ad invito per 10 squadre. Dopo aver chiuso il girone di qualificazione al secondo posto alle spalle dell'Italia e davanti a Francia, Austria e Malta, Dall'Olmo e Frisoni hanno battuto il Cile in semifinale per poi contendere in finale all'Italia la medaglia d'oro. I sammarinesi hanno vinto gara di coppia, ma sono stati sconfitti in entrambi i singolari dal duo Benedetti/Nanni chiudendo così con un lusinghiero secondo posto.