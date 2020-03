Dalla Federazione Sammarinese Ginnastica una donazione di 1.000 euro per la Protezione Civile. "In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese -si legge nel comunicato-, la Federazione Sammarinese Ginnastica esprime la propria solidarietà alle autorità, agli enti ed agli operatori che si stanno adoperando per combattere la diffusione del virus COVID-19. La FSG si è unita agli sforzi di tutti ed ha donato un contributo di 1.000 euro a favore della Protezione Civile di San Marino".