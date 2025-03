Dalla FSGC supporto economico e tecnico alla Federazione Sammarinese Sport Speciali

Sentiamo Marco Tura e Filiberto Felici

Una firma per sancire un accordo che sa di percorso e di futuro, dà alla Federcalcio un supporto economico e tecnico all'attività della Federazione Sport Speciali, impegnata in un'offerta che prevede l'impegno in sempre maggiori discipline e che quindi necessita di tanta concretezza:

"Una federazione che - dice il Presidente della Federcalcio Marco Tura- noi ammiriamo tantissimo perché quello che riesce a fare la Federazione Sport Speciali va ben oltre lo sport inteso in senso stretto. Se la Federazione Sammarinese Gioco Calcio riesce in qualche modo a essere di aiuto per una solidarietà che sembra essere scontata ma che forse non lo è sempre, noi siamo sicuramente felici di poter contribuire come ci viene richiesto".

Quindi avete firmato un protocollo di sostegno economico e tecnico?

"Se leggiamo le poche righe sì, però in realtà è un'apertura totale a qualcuno che riesce a fare le cose secondo me meglio di noi".

Il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciale Filiberto Felici aggiunge:

"A quattro mani portiamo avanti dei progetti molto interessanti come la Special Cup, ma soprattutto l'allenamento e la pratica sportiva del calcio per atleti con disabilità cognitiva e intellettiva che altrimenti non potrebbero avere tutti i giorni. Questo ci consente di mantenere un livello di servizio così alto che ci viene richiesto anche dall'autorità sanitaria, quindi noi ci siamo di aiuto per moltissimi atletie famiglie e per questo mando un messaggio più generale all'amministrazione. Presto incontreremo le autorità perché la Federazione Sport Speciali è diventata così grande che per mantenere questo tipo di servizio non può più vivere solo di donazioni particolari, estemporanee di e privati, ma ha bisogno di un aiuto strutturato in finanziaria per garantire appunto questo livello di servizio, che sono 19 discipline sportive. Penso che quello che sta facendo la Federazione del Gioco Calcio debba diventare un esempio per le altre federazioni, per quelle che possono ovviamente, ma soprattutto per tutta la comunità".