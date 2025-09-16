Dalla Terna al Var: come la tecnologia ha cambiato il calcio e il modo di raccontarlo

Questa mattina il Seminario di Formazione giornalisti "Dalla terna al Var: come la tecnologia ha cambiato il calcio e il modi di raccontarlo" a tema il calcio e le nuove tecnologie, tra i relatori l'ex arbitro di Serie A, oggi consulente federale in materia arbitrale Christian Brighi, e Michele Beltrano arbitro internazionale sezione sammarinese. Durante il corso si è approfondito l'argomento; dal racconto romantico dei primi radiocronisti al lavoro del giornalista moderno: numeri, tecnologie, social. Conoscenza di un regolamento in continua evoluzione. Con i due arbitri si è inoltre parlato di come si sia totalmente trasformato il modo di arbitrare con e senza var. Tra i relatori il Responsabile della comunicazione della FSGC Luca Pelliccioni, il Capo Redattore allo Sport di San Marino RTV Elia Gorini, e la giornalista di Gazzetta dello Sport e Corriere Romagna Giorgia Bertozzi . Siglato inoltre l'accordo di collaborazione che prevede anche la formazione professionale e la cooperazione tecnica tra Gruppo Emilia Romagna Giornalisti Sportivi; Associazione sammarinese Stampa Sportiva e Unione sammarinese Giornalisti e Fotoreporter.







