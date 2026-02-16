MILANO-CORTINA 2026 Dalle 10 lo slalom speciale, pettorale 94 per Rafael Mini

Dalle 10 lo slalom speciale, pettorale 94 per Rafael Mini.

A Bormio è il giorno dello slalom speciale. Si parte dalle 10 sulla Stelvio con il primo via della giornata. Sono 96 gli atleti iscritti per la gara, Rafael Mini partirà con il pettorale 94. Ha nevicato durante la notte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: