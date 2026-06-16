Daniel Destino conquista il 1° Trofeo Billiards Summer di San Marino

32 giocatori a rappresentare il meglio del panorama sammarinese e italiano. Grande successo per la prima edizione del Trofeo Billiards Summer – Repubblica di San Marino, gara di boccette organizzata dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese. Sotto la progettazione e l'organizzazione del consigliere federale Mario Cenci, i protagonisti si sono sfidati in partite di alto livello tecnico fino a giungere alla finalissima. Ad affrontarsi Daniel Destino di Bologna ed Enrico Rosa di Rimini, due dei maggiori interpreti della specialità. Al termine di una partita spettacolare è stato lo stesso Destino a imporsi, poi premiato dal presidente della Fe.Bi.S.S. Michele Lanci. Tra i sammarinesi grande protagonista Paolo Zafferani, 3° classificato e superato solo in semifinale da Rosa, già pluricampione italiano.

Il Ritrovo 2.0 di Dogana si è dunque trasformato per una giornata nel centro azzurro e biancazzurro delle boccette, testimoniato anche dalla presenza di esponenti della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling. L'obiettivo - presente e futuro - del Trofeo Billiards Summer è quello di diventare un appuntamento fisso in calendario.







